Η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσής της έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Γνωστός έγινε ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Έπειτα από την ανατροπή και και την αλλαγή της απόφασης, το ματς θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία των οπαδών και η Ένωση, έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της.

«Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της – όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης – έπραξαν το αυτονόητο, και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΚΑΕ

Αναλυικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

διανύουμε μία καθοριστική καμπή του Πρωταθλήματος, και η παρουσία σας θεωρείται επιβεβλημένη.

Η Διοίκηση έπραξε το αυτονόητο και με δικαστική απόφαση άνοιξαν οι πόρτες του γηπέδου μας, όμως, η ομάδα μας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αναστολή (και με την απόφαση τιμωρίας της μίας αγωνιστικής να εκκρεμεί, καθώς θα εκτελεστεί σε επόμενο αγώνα) εξαιτίας του προβοκάτορα, που έβαλε σε περιπέτεια την Ομάδα μας.

Η φωνή σας και η ψυχή σας επαρκούν για να απογειώσετε τους παίκτες του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι αυτονόητη συνθήκη για να πετύχουμε.

Γεμίζουμε τη SUNEL Arena.

Στηρίζουμε τη «Βασίλισσα».

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.»