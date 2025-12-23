ΑΕΚ: «Προ Χριστουγεννιάτικο» γεύμα από τους Αγγελόπουλους στην ομάδα

Νίκος Καρφής
Ο Μάκης και ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος, παρέθεσαν «προ χριστουγεννιάτικο» γεύμα σε όλη την ομάδα, σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Σε εορταστικό κλίμα, ο Μάκης και ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος, παρέθεσαν «προ χριστουγεννιάτικο» γεύμα σε όλη την ομάδα της ΑΕΚ σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Πιο συγκεκριμένα, παίκτες προπονητές, σταφ αλλά και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, έδωσαν το «παρών» σε γνωστό εστιατόριο στα Βόρεια Προάστια.

Το γεύμα έλαβε μέρος το μεσημέρι της Τρίτης (23/12), την ώρα που η ΑΕΚ, ετοιμάζεται ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον Άρη (27/12, 16:00), για την 12η αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, στη «Sunel Arena».

Δείτε το Post της ΑΕΚ:

«Προχριστουγεννιάτικο» ρεβεγιόν για τη «Βασίλισσα», προεξαρχόντων των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου, σήμερα (23/12), στην Κηφισιά.
Η ΑΕΚ BC ευχαριστεί τον ιδιοκτήτη του Ομίλου «Καστελόριζο», κ. Αντώνη Σταύρου, για τη φιλοξενία.

 

@Photo credits: instagram/aekbc
     

