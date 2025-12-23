Το ματς της ΑΕΚ με τον Άρη (27/12, 16:00) θα διεξαχθεί με την παρουσία των οπαδών της Ένωσης. Δεν ισχύει το κεκλεισμένων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί το ματς της ΑΕΚ με τον Άρη το Σάββατο 27 Δεκέμβρη (16:00) στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της Stoiximan GBL, αφού είχαμε αναστολή της ποινής.

«Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της – όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης – έπραξαν το αυτονόητο, και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΚΑΕ.

Έτσι πλέον δεν ισχύει το κεκλεισμένων για το ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στην ΑΕΚ για καπνογόνο στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά

Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι η σαββατιάτικη αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με τον Άρη Βetsson θα διεξαχθεί παρουσία των οπαδών της Ομάδας μας!

Συνεπώς ο αγώνας της 27ης Δεκεμβρίου 2025 για τη Stoiximan GBL,θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία θεατών.