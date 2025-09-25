Δίπλαρος: «Όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό, να κερδίσουμε ό,τι μας αναλογεί»

Ο 28χρόνος guard της Καρδίτσας, Νίκος Δίπλαρος, στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της ομάδας του για τη Ρόδο τόνισε ότι ο στόχος τους είναι να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν ότι τους αναλογεί στο Stoiximan Super Cup. Αποστολή στη Ρόδο: Δημήτρης Οικονόμου.

Η Καρδίτσα, μετά από μία εξαιρετική σεζόν που διένυσε πέρσι θα αγωνιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση του Stoiximan Super Cup. Ο αρχηγός της ομάδας και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Νίκος Δίπλαρος, στις δηλώσεις του πριν τη αναχώρηση των παικτών και του προπονητικού επιτελείου για τη Ρόδο, τόνισε πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία για τη Καρδίτσα, ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν που θα περιέχει και Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δίπλαρου:

«Είμαστε χαρούμενοι, θέλουμε να το ζήσουμε. Να εμφανιστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί γίνεται απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και να κερδίσουμε ό,τι μας αναλογεί. Υγεία να έχουμε και καλούς αγώνες... Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι φέτος, γιατί υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια».

Το πρόγραμμα του Super Cup

Η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει τη Παρασκευή (26/09 20:30) τον Ολυμπιακό για μία θέση στο τελικό της διοργάνωσης, απέναντι σε μία εκ των ΑΕΚ- Προμηθέα Πάτρας (26/09 17:30), που θα διεξαχθεί το Σάββατο (27/09 20:00). Τόσο οι ημιτελικοί όσο και ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2.