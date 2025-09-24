Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι η SUNEL θα είναι ο χορηγός της νέας φανέλας.

Η ΑΕΚ μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο βασικός χορηγός στη νέα φανέλα του «δικεφάλου» για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, θα είναι η SUNEL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η στρατηγική συνεργασία AEK BC – SUNEL διευρύνεται: Η νέα φανέλα του Συλλόγου φέρει την «Ενέργεια» της SUNEL.

Η ΑΕΚ BC και ο Όμιλος SUNEL ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά τη διεύρυνση της πολυδιάστατης στρατηγικής τους συνεργασίας, με τη SUNEL να αναλαμβάνει Platinum Χορηγός της φανέλας της ΑΕΚ BC για την περίοδο 2025–2026.

Έπειτα από την μετονομασία του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων σε SUNEL Arena – την πρώτη επίσημη ονοματοδοσία σε ελληνικό γήπεδο μπάσκετ – το λογότυπο της SUNEL θα βρίσκεται πλέον στο μπροστινό μέρος της νέας φανέλας της ομάδας. Την ίδια στιγμή, στο πίσω μέρος θα αποτυπώνεται η «The Green Alliance» – η νεοσύστατη εταιρεία του Ομίλου SUNEL- με αποστολή τη συμβολή στον ενεργειακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω καινοτόμων λύσεων καθαρής ενέργειας, βιώσιμης λειτουργίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο Όμιλος SUNEL συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων πολυεθνικών ομίλων ελληνικών συμφερόντων, με διεθνή παρουσία σε 11 χώρες και Γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο, Βαλένθια, Μιλάνο και Βουκουρέστι. Από το 2022, η SUNEL συνεργάζεται με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία Ameresco Inc., μέσω της κοινοπραξίας Ameresco SUNEL Energy A.E.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου SUNEL, κ. Μιλτιάδης Ζυγούρας, δήλωσε: «Η παρουσία του λογοτύπου της SUNEL στο μπροστινό μέρος της φανέλας της ΑΕΚ BC για τη σεζόν 2025–2026 αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερη στιγμή, που επισφραγίζει τη σχέση εμπιστοσύνης και τη στρατηγική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον σύλλογο. Η ΑΕΚ εκπροσωπεί αξίες όπως η ανθεκτικότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η πίστη στην πρόοδο – αξίες που ταυτίζονται άρρηκτα με τη φιλοσοφία του Ομίλου SUNEL. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, θέλουμε να αναδείξουμε τη δυνατότητα του αθλητισμού να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογικού μετασχηματισμού. Η σχέση μας με την ΑΕΚ δεν περιορίζεται σε μια χορηγική συνεργασία· είναι στρατηγική, μακροπρόθεσμη και βασισμένη σε ένα κοινό όραμα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΕΚ BC, κ. Βαγγέλης Αγγελόπουλος, πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά, που η SUNEL γίνεται πλέον μέρος της ταυτότητας του Συλλόγου μας. Η ΑΕΚ έχει αποδείξει διαχρονικά, ότι δεν αποτελεί μόνο έναν αθλητικό σύλλογο με ένδοξη ιστορία, αλλά και έναν θεσμό με έντονη κοινωνική και πολιτισμική δράση. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο SUNEL, και η παρουσία του λογοτύπου στη φανέλα μας, έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή μας σε στρατηγικές συμμαχίες, που υπερβαίνουν το συμβατικό χαρακτήρα μιας χορηγίας και αντανακλούν ένα κοινό όραμα για πρόοδο, υπευθυνότητα και θετικό αντίκτυπο εντός κι εκτός γηπέδου».

Το προσεχές διάστημα, η ΑΕΚ ΒC και ο Όμιλος SUNEL προγραμματίζουν εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας. Δεν πρόκειται για μία τυπική τελετή, αλλά για μια εκδήλωση ευρύτερου χαρακτήρα, σχεδιασμένη ως αφετηρία διαλόγου γύρω από τη σύνδεση του αθλητισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη των προκλήσεων και των προοπτικών της επόμενης ημέρας.