Παναθηναϊκός: Τα highlights από το πρώτο φιλικό κόντρα στο Περιστέρι
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε το Περιστέρι σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και ηττήθηκε με 90-93 το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Telekom Center Athens. Ανεπίσημο ντεμπούτο πραγματοποίησαν ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου.
Ο Χρήστος Σερέλης είχε μόλις επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του. Στην αναμέτρηση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρησιμοποιήθηκε αρκετά στην θέση «4» λόγω των απουσιών (Χουάντσο, Μήτογλου, Σαμοντούροβ).
Τέλος χρησιμοποιήθηκαν και παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία (Μουράτος, Γεώργας, Παπανικολάου από το εφηβικό και Τέιλορ).
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης
𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2025
Building chemistry and growing stronger, step by step!
Watch the highlights of the first friendly game of the pre-season. 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/NgQohSjWrF
