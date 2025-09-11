Παναθηναϊκός: Τα highlights από το πρώτο φιλικό κόντρα στο Περιστέρι

Newsroom
ΠΑΟ

bet365

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του φιλικού του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε το Περιστέρι σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και ηττήθηκε με 90-93 το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Telekom Center Athens. Ανεπίσημο ντεμπούτο πραγματοποίησαν ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Ο Χρήστος Σερέλης είχε μόλις επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του. Στην αναμέτρηση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρησιμοποιήθηκε αρκετά στην θέση «4» λόγω των απουσιών (Χουάντσο, Μήτογλου, Σαμοντούροβ).

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν και παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία (Μουράτος, Γεώργας, Παπανικολάου από το εφηβικό και Τέιλορ).

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα