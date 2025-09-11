Δείτε τις καλύτερες στιγμές του φιλικού του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε το Περιστέρι σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και ηττήθηκε με 90-93 το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Telekom Center Athens. Ανεπίσημο ντεμπούτο πραγματοποίησαν ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Ο Χρήστος Σερέλης είχε μόλις επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του. Στην αναμέτρηση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρησιμοποιήθηκε αρκετά στην θέση «4» λόγω των απουσιών (Χουάντσο, Μήτογλου, Σαμοντούροβ).

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν και παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία (Μουράτος, Γεώργας, Παπανικολάου από το εφηβικό και Τέιλορ).

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης