Μπόγρης: Ντύθηκε πύραυλος στο καρναβάλι! (pic)

Απολαμβάνει το καρναβάλι ο Γιώργος Μπόγρης.
Ο Έλληνας σέντερ της Τενρίφης πέρασε όμορφες στιγμές και ντύθηκε πύραυλος.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΣΠΑΛ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 104vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 128
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΑΝΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΛΙΛ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
LIVE
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 2
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΠΑΟΚ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
LIVE
MKS SIEMIANOWICZANKA 1vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ 4
LIVE
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 0vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 4
LIVE
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 0vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 0
LIVE
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 0vs
SLEZA WROCLAW 0
LIVE
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 1vs
ΝΙΚΟΠΟΛ 0
LIVE
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 0vs
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ 0
LIVE
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1vs
GORNIK II ZABRZE 2
LIVE
FK JEDINSTVO UB 3vs
FK VRSAC 1
LIVE
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 0vs
STAL KRASNIK 0
LIVE
ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ 1vs
POLONIA WARSZAWA 0
LIVE
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 0vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 2
LIVE
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 1vs
ΡΙΑΖAΝ 1
LIVE
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ 2vs
HURAGAN MORAG 0
LIVE
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 2
LIVE
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ 1vs
KKS 1925 KALISZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SDYUSHOR ST. PET. 4vs
FK YADRO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΡΑΖΑ ΤΑΛΙΝ 6vs
ΡΑΣΙΚΟΥ ΤΖΟΚΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
METEOR BALASHIKHA 1vs
OLIMPIK MYTISHCHI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 3vs
ULYANOVSK YOUTH 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 0vs
BINH DINH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΡΧΙΝΓΚ 6vs
SC OLCHING 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΚ ΚΡAΛΟΒΕ 3vs
KOLIN 3
ΤΕΛΙΚΟ
UNIA DABROWA GOR. 1vs
DRZEWIARZ JASIENICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
METALURGISTUL CUGIR 4vs
STICLA ARIESUL TURDA 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ 0vs
HOROVICKO 3
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVICIN 4vs
LR CRYSTAL 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 0vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DINAMO S. PETERSBURG 0vs
ΠΣΚΟΦ 747 2
ΤΕΛΙΚΟ
SVG PITTEN 6vs
CASINO BADEN AC 3
ΤΕΛΙΚΟ
ZBROJOVKA BRNO B 2vs
ΖΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ 2vs
NERATOVICE-BYSKOVICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
GROSSKLEIN 3vs
FLAVIA SOLVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
TERA VILNIUS 0vs
FC VILNIUS 8
ΤΕΛΙΚΟ
SU TILLMITSCH 3vs
SV KLOECH 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV DONAU KLAGENFURT 3vs
ASKO WOLFNITZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΤΣΙ 71 2vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK LESTANE 5vs
FK KOMGRAP 1
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 4vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 2vs
ΜΠΑΚΧΜAΡΟ ΤΣΟΚΧΑΤAΟΥΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BS POLONIA BYTOM 3vs
RKS RADOMSKO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΚΟΦ 1vs
ΜΠΡΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 0vs
ΟΥΡΟΖΝΙ ΚΡAΣΝΟΝΤΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 7vs
SIARKA TARNOBRZEG 0
MT GRAVATT HAWKS -vs
BARDON LATROBE -
AS BUZIAS -vs
GHIRODA GIARMATA -
ΝAΦΤΑ -vs
NK PODVINCI -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
VINCA -vs
FK BSK 1926 -
ASU POLI TIMISOARA -vs
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ -
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
FEHRING -
DINAMO PANCEVO -vs
SLOGA PLANDISTE -
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -vs
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -
ΖAΡΚΟΒΟ -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
STRANI -
SOSNICA GLIWICE -vs
RUCH KOZLOW -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
SWIT SKOLWIN -
ΜΕΤΑΛΑΚ -vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
NOMME UNITED -
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 -vs
ΟΡΛΕΤΑ ΡΑΝΤΖΙΝ ΠΟΝΤΛAΣΚΙ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΧΕΤΜΑΝ ΖAΜΟΣΚ -
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. -vs
ΒΙΕΝΕΡ ΛAΙΝΙΕΝ -
Ο Γιώργος Μπόγρης μασκαρεύτηκε για το καρναβάλι της Τενερίφης.
Απολαμβάνει το καρναβάλι ο Γιώργος Μπόγρης.
Ο Έλληνας σέντερ της Τενρίφης πέρασε όμορφες στιγμές και ντύθηκε πύραυλος.
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