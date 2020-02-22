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Μπόγρης: Ντύθηκε πύραυλος στο καρναβάλι! (pic)

Μπόγρης: Ντύθηκε πύραυλος στο καρναβάλι! (pic)

Μπόγρης: Ντύθηκε πύραυλος στο καρναβάλι! (pic)

Ο Γιώργος Μπόγρης μασκαρεύτηκε για το καρναβάλι της Τενερίφης.

Απολαμβάνει το καρναβάλι ο Γιώργος Μπόγρης.

Ο Έλληνας σέντερ της Τενρίφης πέρασε όμορφες στιγμές και ντύθηκε πύραυλος.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε στο instagram.

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