Ο τραυματισμός του Αριέλ Χουκπόρτι βάζει στο μυαλό του Νερς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ως σέντερ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει την καριέρα του φέτος στους Σίξερς και μπορεί να υπερηφανεύεται πως ακόμα και τώρα μπορεί να παίξει και να μαρκάρει όλες τις θέσεις. Σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο Νικ Νερς ο King James μπορεί να πάρει λεπτά στη θέση του σέντερ τη σεζόν που έρχεται εξαιτίας του τραυματισμού του Αριέλ Χουκπόρτι.

Ο σταρ των Σίξερς και τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, έχει περάσει το 4% των λεπτών της καριέρας του στη θέση του σέντερ και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 έπαιξε το 50% του χρόνου στα ματς του ως σέντερ.

Φυσικά βασικός σέντερ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος ήταν ένας από τους λόγους που ο ΛεΜπρόν αποφάσισε να πάει στους Σίξερς. «Θέλω ο μεγάλος Εμπίντ να πάρει πρωτάθλημα, γι' αυτό πήγα στους Σίξερς!», είχε δηλώσει ο LBJ.