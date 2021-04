Η Εκατερίνμπουργκ έκανε το three peat (vids)

Η Εκατερίνμπουργκ γίνεται θρύλος στο γυναικείο μπάσκετ αφού κατέκτησε για τρίτη διαδοχική φορά την Euroleague.

Η ομάδα της Ρωσίας επικράτησε της Αβενίδα με 68-78 και ολοκλήρωσε αήττητη ολόκληρη τη σεζόν!

Η εκπληκτική Μπριάνα Στιούαρτ πήρε τον τίτλο της Πολυτιμότερης Παίκτριας.

Η Εκατερίνμπουργκ είχε πανηγυρίσει τον τίτλο το 2018 και το 2019 ενώ πέρυσι δεν ολοκληρώθηκε η σεζόν λόγω της πανδημίας.

MVP MVP MVP @breannastewart is the #EuroLeagueWomen Final Four MVP pic.twitter.com/QWrQwqYEWM

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 18, 2021