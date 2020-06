Το μεγαλύτερο graffiti του Κόμπι στην Ευρώπη! (pics & vid)

Η πόλη Γκράντισκα στη βορειοδυτική Βοσνία-Ερζεγοβίνη φιλοξενεί το μεγαλύτερο graffiti του Black Mamba.

Η συγκεκριμένη δημιουργία έχει μήκος 11.8 μέτρα, ύψος 5 μέτρα και κοσμεί τον τοίχο ενός δημοτικού σχολείου της πόλης.

«Ο Κόμπι ήταν πρότυπο μου. Όταν μάθαμε ότι σκοτώθηκε, αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του με αυτόν τον τρόπο» αναφέρει ο εκ των δημιουργών του graffiti, Ίγκορ Νταμιάνοβιτς.

This 39-foot painting of Kobe Bryant is reportedly the biggest mural is Europe

Fans in the town of Bosanska Gradiska, Bosnia and Herzegovina, celebrate the life of the late, great #kobebryant by painting a mural.#art #mural #basketball #kobe #artist #artistsoninstagram #sport pic.twitter.com/m9dCXd1fiB

