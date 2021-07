Πιτίνο: Η ανάρτηση μετά την αποχώρηση του από την Εθνική (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του στο twitter αποχαιρέτησε την Εθνική μετά την ήττα από την Τσεχία.

Η Ελλάδα έχασε το όνειρο των Ολυμπιακών, αφού ηττήθηκε άνετα με 97-72 από την Τσεχία στον τελικό του Προολυμπιακού.

Μετά το τέλος του ματς, ο Ρικ Πιτίνο ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Εθνική, ενώ στη συνέχεια με ανάρτηση του, έδειξε τη χαρά του που όλο αυτό το διάστημα προπονούσε τους Έλληνες παίκτες.

«Ήταν ένα υπέροχο διάστημα να προπονώ τους Έλληνες παίκτες. Έχουν μεγάλο πάθος και πάντα θα είμαι δίπλα τους και από μακριά. Οι αρχές και ο τρόπος διδάχτηκαν και το μέλλον είναι λαμπρό!», έγραψε στο twitter.

It was a fabulous run coaching the players of Greece. They have great passion and I’ll always be rooting for them from afar. Principles and style were learned and the future is bright!