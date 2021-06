Πιτίνο: «Θα είναι διασκεδαστικό, πάμε Ελλάδα»! (pic)

Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί για τη Βικτόρια του Καναδά ενόψει της συμμετοχής της στο Προολυμπιακό τουρνουά και ο Ρικ Πιτίνο εξήγησε πως οι Έλληνες διεθνείς έδωσαν ό,τι είχαν στην προετοιμασία!

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της την υπέρτατη πρόκληση στη Βικτόρια, εκεί που καλείται να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ξεπερνώντας προβλήματα, απουσίες και... αναποδιές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο Ρικ Πιτίνο τα είχε υπολογίσει διαφορετικά. Είχε στηρίξει όλη την ιδέα του πάνω στον Βασίλη Σπανούλη. Περίμενε την πολύτιμη συμβολή του Ιωάννη Παπαπέτρου. Ενδεχομένως και το θαύμα της συμμετοχής ενός ακόμη Αντετοκούνμπο, εκτός από τον Κώστα.

Πλέον η Εθνική αναχωρεί για τον Καναδά με επτά απουσίες για πολλούς και διάφορους λόγους ενώ ο Αμερικανός Hall of Famer αναφέρθηκε στην αλλαγή πλάνων και έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας:

«Άρχισα με παίκτες με τεράστια εμπειρία και μυθικό ταλέντο. Πλέον φεύγουμε για τον Καναδά ως μια εντελώς διαφορετική ομάδα, νεανική και γεμάτη ενέργεια. Με σπουδαίους τύπους που μου έχουν δώσει ό,τι έχουν! Θα είναι διασκεδαστικό. Πάμε Ελλάδα»!

Well, I started with great experience and legendary talents. We now leave for Canada as a totally different team, young and energetic. Great guys that have given me everything they have! Will be fun. Go Hellas!