Αποθέωσε Σπανούλη, Πρίντεζη και Σλούκα ο Πιτίνο! (pic)

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της συμμετοχής της στο Προολυμπιακό τουρνουά και ο Ρικ Πιτίνο στάθηκε στην εμπειρία των Βασίλη Σπανούλη, Γιώργου Πρίντεζη και Κώστα Σλούκα.

Η Εθνική ομάδα συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά το μεσημέρι της Τετάρτης 2/6 και ο Ρικ Πιτίνο μπορεί να υπολογίζει στο πρώτο γκρουπ παικτών, μεταξύ αυτών στον Βασίλη Σπανούλη ο οποίος φόρεσε ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο μετά από το 2015.

Η Εθνική προπονήθηκε το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ και ο Αμερικανός Hall of Famer στάθηκε στη σκληρή δουλειά και την εμπειρία: «Η Εθνική ομάδα που κοουτσάρω είναι ένα γκρουπ που δουλεύει σκληρά. Είναι σπουδαίο να βλέπεις τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη και τον Σλούκα να εκτελούν επιθετικά. Η εμπειρία μετράει»!

This is a hard working group that I’m coaching with the National team. It’s great watching Spanoulis, Printezis and Sloukas execute offensively. Experience matters!