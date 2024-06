Μια όμορφη και ιδιαίτερη στιγμή είχε η προπόνηση της Εθνικής ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη και τον γιο του.

Η Εθνική μας συνεχίζει να προετοιμάζεται για το Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ. Μετά την επικράτησε και την πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στο Μαυροβούνιο, το μενού έχει το ματς κόντρα στις Μπαχάμες την Πέμπτη 27 Ιούνη για το τουρνουά Ακρόπολις που θα έχει και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στην προπόνηση της Εθνικής βρέθηκε ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης και η ΕΟΚ απαθανάτισε τη στιγμή που ο πιτσιρικάς μαθαίνει τα... μυστικά από τον πατέρα του και προπονητή της Ελλάδας. Πολύ ωραία ανάρτηση με τον γιο να κοιτά τον πατέρα με προσοχή και να μαθαίνει.

«Ο Θανάσης Σπανούλης παρακολουθεί και μαθαίνει, δίπλα στον μπαμπά Βασίλη στο τέλος της προπόνησης... Spanoulis Jr in "watch and learn" mode next to dad Vassilis...», αναφέρει η ΕΟΚ.