Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να καθοδηγεί την Εθνική ομάδα από τον πάγκο, αλλά δεν έχει ξεχάσει τα... μεγάλα του σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Μπορεί να αποσύρθηκε από την ενεργό δράση πριν από τρία χρόνια, αλλά δύσκολα μπορεί να... σκοτώσει τον παίκτη μέσα του.

Ο λόγος για τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος στο περιθώριο των προπονήσεων της Εθνικής ομάδας «δοκιμάζει» συχνά-πυκνά το χέρι του.

Και όπως αποδεικνύεται παραμένει... αλφάδι! Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο της ΕΟΚ όπου ο 42χρονος «V-Span» ευστοχεί σε οκτώ σερί τρίποντα!

Once a scorer, always a scorer... Coach Spanoulis reminded us of the player Spanoulis scoring 8/8 behind the arc!@FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM