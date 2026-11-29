Η Εθνική Ανδρών φιλοξενείται από την Ισπανία (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) σε έναν αγώνα «must win», εάν θέλει να έχει ελπίδες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πού θα δείτε τον αγώνα.

Η Εθνική Ανδρών κοντράρεται με την Ισπανία στην Ιβηρική Χερσόνησο (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) σε ένα παιχνίδι «do or die» αναφορικά με την πρόκριση στο MundoBasket 2027, στο Κατάρ. Η ήττα από τη Γεωργία (92-88 στην παράταση) στο «T-Center» έχει φέρει σε δυσμενή θέση το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που πλέον δεν έχει περιθώριο αρνητικού αποτελέσματος, εάν θέλει να ελπίζει.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, με τους Νάσο Μπαζίνα, Μανώλη Χατζηδάκη, Νίκο Περσίδη και Νίκο Πλώτα να παίρνουν τις θέσεις τους. Η κρίσιμη «μάχη» της επίσημης αγαπημένης θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1.

Αναλυτικά η 12άδα: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νίκος Πλώτας