Δείτε τα όσα είπε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενόψει του αγώνα με την Εθνική Ελλάδας την ερχόμενη Κυριακή (29/11) στην Ισπανία.

Η Ισπανία δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα του Μαυροβουνίου με 62-93 μέσα στο «Moraca Sports Centre» της Ποντγκόριτσα και να αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα την ερχόμενη Κυριακή (29/11, 19:00) στην Κομποστέλα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είπε χαρακτηριστικά: . «Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια όλων των συμπαικτών μου. Θα δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα εντός έδρας. Αυτή η νίκη είναι σημαντική για εμάς»

Ενώ για την νίκη επί του Μαυροβουνίου, ανέφερε: «Το παιχνίδι ήταν πολύ σοβαρό. Όταν ελέγχουμε τα ριμπάουντ και παίζουμε μαζί στην επίθεση και την άμυνα, είμαστε μια σπουδαία ομάδα. Σήμερα ήταν μια σπουδαία νίκη εναντίον μιας απαιτητικής, πολύ σωματικά δυνατής ομάδας . Και τώρα επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι σημαντικό για εμάς».

Ο ίδιος αγωνίστηκε 16:36 σε αυτό το ματς έχοντας 9 πόντους με 3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.