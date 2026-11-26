Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Το πανόραμα των προκριματικών
Η Εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γεωργία και ηττήθηκε στην παράταση με 92-88. Η Πορτογαλία επικράτησε του Ουκρανίας με 95-90, ενώ στο άλλο ματς του ομίλου, η Ισπανία έκανε... περίπατο κόντρα στο Μαυροβούνιο με 93-62.
Στα ματς του 10ου ομίλου, η Ιταλία... διέλυσε την Τουρκία με 86-72, η Λιθουανία επικράτησε της Σερβίας με 97-78 και η Ισλανδία κέρδισε με 113-101 τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.
9ος Όμιλος
- Ισπανία 6-3
- Ουκρανία 6-3
- Γεωργία 6-3
- Πορτογαλία 5-4
- Ελλάδα 4-5
- Μαυροβούνιο 4-5
1η αγωνιστική (28/08)
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- Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74
- Ουκρανία - Ελλάδα 82-76
- Ισπανία - Πορτογαλία 89-95
2η αγωνιστική (31/08)
- Ελλάδα - Ισπανία 108-106
- Πορτογαλία - Γεωργία 90-98
- Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98
3η αγωνιστική: (26/11)
- Ελλάδα - Γεωργία 88-92, παρ.
- Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93
- Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90
4η αγωνιστική: (29/11)
- Ισπανία - Ελλάδα (19:00)
- Ουκρανία - Μαυροβούνιο (18:30)
- Γεωργία - Πορτογαλία (17:30)
10ος Όμιλος
- Τουρκία 8-1
- Σερβία 6-3
- Ιταλία 6-3
- Λιθουανία 5-4
- Ισλανδία 4-5
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-6
1η αγωνιστική (28/08)
- Τουρκία - Λιθουανία 94-66
- Σερβία - Ισλανδία 102-73
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76
2η αγωνιστική (31/08)
- Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 78-73
- Ιταλία - Σερβία 64-76
- Ισλανδία - Τουρκία 73-110
3η αγωνιστική
(26/11)
- Λιθουανία - Σερβία 97-78
- Ιταλία - Τουρκία 86-72
- Ισλανδία- Βοσνία /Ερζεγοβίνη 113-101
4η αγωνιστική
29/11:
- Τουρκία - Ισλανδία
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Λιθουανία
- Σερβία - Ιταλία
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