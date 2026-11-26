Δείτε το πανόραμα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, μετά τις σημερινές (26/11) αναμετρήσεις.

Η Εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γεωργία και ηττήθηκε στην παράταση με 92-88. Η Πορτογαλία επικράτησε του Ουκρανίας με 95-90, ενώ στο άλλο ματς του ομίλου, η Ισπανία έκανε... περίπατο κόντρα στο Μαυροβούνιο με 93-62.

Στα ματς του 10ου ομίλου, η Ιταλία... διέλυσε την Τουρκία με 86-72, η Λιθουανία επικράτησε της Σερβίας με 97-78 και η Ισλανδία κέρδισε με 113-101 τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

9ος Όμιλος

Ισπανία 6-3 Ουκρανία 6-3 Γεωργία 6-3 Πορτογαλία 5-4 Ελλάδα 4-5 Μαυροβούνιο 4-5

1η αγωνιστική (28/08)



Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74

Ουκρανία - Ελλάδα 82-76

Ισπανία - Πορτογαλία 89-95

2η αγωνιστική (31/08)

Ελλάδα - Ισπανία 108-106

Πορτογαλία - Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο - Ουκρανία 89-98

3η αγωνιστική: (26/11)

Ελλάδα - Γεωργία 88-92, παρ.

Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93

Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90

4η αγωνιστική: (29/11)

Ισπανία - Ελλάδα (19:00)

Ουκρανία - Μαυροβούνιο (18:30)

Γεωργία - Πορτογαλία (17:30)

10ος Όμιλος

Τουρκία 8-1 Σερβία 6-3 Ιταλία 6-3 Λιθουανία 5-4 Ισλανδία 4-5 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-6

1η αγωνιστική (28/08)

Τουρκία - Λιθουανία 94-66

Σερβία - Ισλανδία 102-73

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία 78-76

2η αγωνιστική (31/08)

Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη 78-73

Ιταλία - Σερβία 64-76

Ισλανδία - Τουρκία 73-110

3η αγωνιστική

(26/11)

Λιθουανία - Σερβία 97-78

Ιταλία - Τουρκία 86-72

Ισλανδία- Βοσνία /Ερζεγοβίνη 113-101

4η αγωνιστική

29/11: