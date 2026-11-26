Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Γεωργία στο «Telekom Center Athens» (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για το παράθυρο Νοεμβρίου, με φόντο το MundoBasket 2027. Τα σενάρια πρόκρισης.

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη «μάχη» ενός ακόμη παραθύρου με γνώμονα το MundoBasket 2027! Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται τη Γεωργία (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο «T-Center» και θέλει να πάρει μια νίκη ζωτικής σημασίας μπροστά στο κοινό της.

Το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και η νίκη εις βάρος της Ισπανίας στο προηγούμενο παράθυρο της έδωσε πολύτιμο «οξυγόνο». Σε ένα ακόμη παράθυρο, όπου πολλές χώρες διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, υπάρχουν κάποιες ομάδες όπου με νίκη ετοιμάζουν από τώρα... βαλίτσες.

Στον 11ο όμιλο, η Γερμανία βρίσκεται στο... ρετιρέ της βαθμολογίας με 7-1, όμως ισοβαθμεί με Κροατία και Πολωνία. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές με νίκη απέναντι στη Λετονία (27/11, 19:30) προκρίνονται στο τεράστιο γεγονός της... σπυριάρας από τώρα. Από την έκβαση του εν λόγω αγώνα θα κριθεί εν πολλοίς και η «τύχη» της Κροατίας και της Πολωνίας. Οι δύο χώρες διασταυρώνουν τα ξίφη τους αύριο (27/11, 21:45) και όποια πάρει το «ροζ φύλλο» πάει Κατάρ. Επιπλέον, οι Κροάτες θα χρειαστούν και τη νίκη των Γερμανών.

Στον 12ο όμιλο, οι Γάλλοι των πολλών οικείων προσώπων είναι εκείνοι που έχουν πιθανότητες να... τσεκάρουν από τώρα εισιτήριο. Οι «Τρικολόρ» εάν επικρατήσουν των Εσθονών (27/11, 19:00), τότε φτάνουν τις οκτώ νίκες και ανοίγουν τον δρόμο... διάπλατα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία των Άταμαν και Όσμαν είναι η μόνη που έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση, αφού έχει 8/8. Από τη στιγμή που το όριο της πρόκρισης μένει στις οκτώ νίκες, τότε καμία ομάδα (πλην Τουρκίας) δεν μπορεί να εξασφαλίσει πρόκριση από τον 10ο και 11ο όμιλο.

Η Ουκρανία και η Σερβία βρίσκονται στο 6-2 και θα χρειαστούν δύο νίκες όπως όλα δείχνουν. Φυσικά, τα δεδομένα ανατρέπονται ανάλογα με τους συνδυασμούς αποτελεσμάτων.

Πώς προκρίνεται η Εθνική Ελλάδας στο Κατάρ

Η γαλανόλευκη του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 4-4 και προκρίνεται απευθείας στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ μόνο εάν κάνει το απόλυτο (4/4) στα υπόλοιπα ματς κόντρα σε Γεωργία (x2), Ισπανία και Ουκρανία.

Αν υποστεί μια ήττα, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων και τρεις νίκες για βρεθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Στα πολύ καλά νέα, είναι το γεγονός πως οι αντίπαλοι της Εθνικής στα παράθυρα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου - Μαρτίου δεν θα έχουν τους NBAers και η Ουκρανία δεν θα έχει στη διάθεση της τον Μίχαλιουκ των Τζαζ.

Η κατάταξη στον όμιλο της Ελλάδας

1.Ουκρανία 6-2

2.Ισπανία 5-3

3. Γεωργία 5-3

4. Πορτογαλία 4-4

5. Ελλάδα 4-4

6. Μαυροβούνιο 4-4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής