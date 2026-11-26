Ο Νίκος Παπαδογιάννης καληνυχτίζει την Εθνική ομάδα και προετοιμάζει τους λιγοστούς πιστούς της στον κόσμο της απέραντης μαυρίλας.

Kαι κάπως έτσι, ξημέρωσε για την Εθνική μπάσκετ το έτος δίχως καλοκαίρι. Ο σχεδόν βέβαιος πια αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 αποτελεί πισωγύρισμα επικών διαστάσεων, αφού ουσιαστικά μπλοκάρει και τον δρόμο που οδηγεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οδηγεί στην αποστρατεία όλους τους παίκτες που έχουν πατήσει τα 30: από τους «υπέργηρους» Καλάθη, Παπανικολάου, Σλούκα, μέχρι τους Τολιόπουλο, Λαρεντζάκη, Θανάση Αντετοκούνμπο, ακόμα και τον ίδιο τον Γιάννη που σε λίγες μέρες κλείνει τα 32.

Και δεν είναι να πεις ότι ακολουθεί καμιά θαυματουργή γενιά. Καλό θα είναι, να προσγειωθούμε ανώμαλα από το συννεφάκι μας, να περιποιηθούμε τις πληγές μας, να χτίσουμε εκ θεμελίων και να αντικρύσουμε την πραγματικότητα κατάματα. Η Εθνική Ελλάδας της επόμενης ημέρας θα νιώθει τυχερή όποτε κοιτάζει στα μάτια αντιπάλους όπως η Γεωργία, η Πορτογαλία, το Μαυροβούνιο και η Ουκρανία.

Αυτοί οι τέσσερις θα μας δείξουν τις πλάτες τους στον προκριματικό Όμιλο αν δεν γίνει κανένα θαύμα θαυμάτων στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια και θα συνεχίσουν να μας τις δείχνουν για κάμποσα χρόνια. Ίσως ακόμα και η Ρουμανία, που έβαλε την πρώτη τρικλοποδιά τον περασμένο Ιούνιο! Ήταν μόλις πέρυσι, αλλά μοιάζει σαν να πέρασαν δέκα χρόνια από το βάθρο του Ευρωμπάσκετ.

Η Εθνική εμφανίστηκε στο αποψινό καθοριστικό ματς ελλιπής, αλλά όχι αποδεκατισμένη. Τι να κάνουμε τώρα, αυτούς τους παίκτες και αυτόν τον προπονητή έχουμε. Εάν αφήσουμε στην άκρη το Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν είναι δα πολλοί οι απόντες της 26ης Νοεμβρίου και πάντως όχι σημαντικότεροι από τους παίκτες που οι Γεωργιανοί έστειλαν με το υστέρημά τους στο Αμέρικα (Μαμουκελασβίλι, Μπιτάτζε).

Όσο και αν ακούγεται ανήκουστο, η Εθνική νικήθηκε από δύο παίκτες, εκ των οποίων ο ένας είναι 35 ετών και έπαιζε χθες το βράδυ αγώνα Euroleague στο Ντουμπάι, ενώ ο άλλος λεγεωνάριος. Τον Κορσάντια και τον Σανάτζε και τον Οχιτσκίτζε, οι ομαδάρες μας δεν θα τους προσλάμβαναν ούτε σε ρόλο μασέρ.

Και όμως, από αυτούς χάσαμε, καθαρά και ξάστερα. Σε ματς όπου μαζέψαμε 24 επιθετικά ριμπάουντ, είχαμε τη δύναμη της έδρας (9000 θεατές) και προηγηθήκαμε με 7 πόντους ενάμισυ λεπτό πριν ολοκληρωθεί η παράταση.

Ακόμα και αν λεπτολογήσουμε τις αποφάσεις των διαιτητών στο φινάλε και επικαλεστούμε κάποιου είδους αδικία, τη νίκη στην αποψινό σουαρέ την άξιζε όχι η Ελλάδα, αλλά η Γεωργία. Η ομάδα που, αν μη τι άλλο, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Αν έβαζε περισσότερες από 3 (στις 5) βολές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, θα κερδίζαμε. Αλλά γιατί να πάει στο Μουντομπάσκετ ο Ντόρσεϊ και όχι ο Σενγκέλια; Δεν το επιθυμεί κανένας από τους θεούς του μπάσκετ.

Το ερώτημα άρχισε να πλανάται από νωρίς πάνω από το γυάλινο παρκέ του ΟΑΚΑ. Δηλαδή χρειαζόμαστε τον Γιάννη, τον Καλάθη και τον Σλούκα για να νικήσουμε τις ρεζέρβες της Γεωργίας; Τόσο γυάλινοι είμαστε; Στο 94-53 της Λεμεσού φόρεσαν τα μπλε επτά παίκτες από την αποψινή δωδεκάδα: Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο. Μάλιστα οι άλλοι είχαν τον Μαμουκελασβίλι και τον Σερμαντίνι και προέρχονταν από νίκη επί των Ισπανών. Και όμως, εισέπραξαν σαραντάρα.

Η εκκίνηση μπορεί να ήταν συμπαθητική (27-20 στο δεκάλεπτο), αλλά οι ανησυχητικοί οιωνοί άρχισαν να εμφανίζονται πολύ πριν από την ανάπαυλα. Ο Λούντζης δέχθηκε τάπα ένας εναντίον ενός από τον Σενγκέλια, οι ευκαιρίες για αιφνιδιασμό αχρηστεύονταν, ο Παπανικολάου πάσαρε στα χέρια αντιπάλων, ο Ντόρσεϊ έπαιζε για τον εαυτό του και παρέπαιε, ο Κώστας και ο Ντίνος αστοχούσαν εξ επαφής, του Τολιόπουλου του έπαιρναν τη μπάλα σαν να ήταν σχολιαρόπαιδο.

Όταν οι «άγραφοι» της γεωργιανής δωδεκάδας κατάλαβαν ότι το θηρίο είχε ψυχή γατίσια, πήραν θάρρος και άρχισαν να δαγκώνουν οι ίδιοι. Τους πρώτους 13 πόντους των φιλοξενούμενων τους έβαλαν οι Σενγκέλια, Ριντ, τους 22 από τους επόμενους 28 οι υπόλοιποι. Οι δικοί μας διεθνείς ένιωθαν πια τη μπάλα πιο βαριά. Τα παιχνίδια «δίχως αύριο» έχουν διαφορετικούς κανόνες.

Πάνω απ’ όλα, απαιτούν μεγάλη καρδιά.

Ο παίκτης τοτέμ του γεωργιανού μπάσκετ, Τόκο Σενγκέλια είχε αγωνιστεί μόνο 5,5 λεπτά στο ματς της Κύπρου, επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του. Απόψε έμεινε στο παρκέ 44 λεπτά, ναι, ολογράφως σαραντατέσσερα, και έβαλε την υπογραφή του στο εκκωφαντικό διπλό φαρδιά πλατιά. Με την καρδιά του Τορνίκε Σενγκέλια δεν παίζει κανείς.

Και συνολικά των Γεωργιανών, θα πει κάποιος. ‘Ή μήπως δεν ήταν αυτοί που απέκλεισαν τη Γαλλία πέρυσι στη Ρίγα; Όση ώρα τους έβλεπα να ζωγραφίζουν άλλο ένα έπος που θα μνηομνυεύεται για χρόνια στη μικροσκοπική πατρίδα τους (που κρύβει και μία Μικρά Ελλάδα στα ελάχιστα τετραγωνικά της), στα αυτιά μου κουδούνιζαν τα λόγια του Ηλία Ζούρου. «Οι Γεωργιανοί είναι πολεμιστές σε εξωπραγματικό βαθμό. Η έννοια της ήττας τους φαίνεται αδιανόητη».

Κάπως έτσι τουμπάρισαν το ματς από το 86-79 και πέτυχαν 11 αναπάντητους πόντους στο τελευταίο λεπτό, την ίδια ώρα που η αλλοπαρμένη Εθνική μας μετρούσε γκάφες: το ακατανόητο αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο την ώρα που ο Ριντ ετοιμαζόταν να εκτελέσει βολή, η χαμένη μπάλα του αλλού νυχτωμένου Ντόρσεϊ στα 12’’ με το σκορ στο 88-90, η παράβαση 8 δευτερολέπτων λίγο νωρίτερα και πάει κλαίγοντας.

Το φινάλε μας βρήκε όλους με κατεβασμένα μούτρα, αφού όλα τριγύρω θύμιζαν 1985. Και αν τότε η ανατολή βρισκόταν πίσω από την επόμενη βουνοκορφή, τώρα ο ορίζοντας κρύβει μόνο σκοτάδι. Από το έτος δίχως καλοκαίρι, μετά την τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα το 1815, η ανθρωπότητα έκανε χρόνια για να συνέλθει.