Ο κόσμος στο «T-Center» πάγωσε για λίγα δευτερόλεπτα, μετά την πτώση του Ντίνου Μήτογλου στο παρκέ.

Η Εθνική μας ομάδα, αντιμετωπίζει τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και στην πρώτη φάση του έξτρα πεντάλεπτου, το γήπεδο για λίγο «πάγωσε».

Ο Ντίνος Μήτογλου έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στο αντίπαλο καλάθι. Ο διεθνής φόργουορντ, προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο στο glass floor και αμέσως έπεσε κάτω, δείχνοντας να πονάει πολύ.

Ο Ντίνος σηκώθηκε ευτυχώς μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο πήγε προς τον πάγκο κουτσαίνοντας.