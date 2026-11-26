Εθνική: Κάρφωσε ο Μήτογλου, αλλά έπεσε με άσχημο τρόπο στο παρκέ και έφυγε κουτσαίνοντας
Η Εθνική μας ομάδα, αντιμετωπίζει τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και στην πρώτη φάση του έξτρα πεντάλεπτου, το γήπεδο για λίγο «πάγωσε».
Ο Ντίνος Μήτογλου έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στο αντίπαλο καλάθι. Ο διεθνής φόργουορντ, προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο στο glass floor και αμέσως έπεσε κάτω, δείχνοντας να πονάει πολύ.
Ο Ντίνος σηκώθηκε ευτυχώς μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο πήγε προς τον πάγκο κουτσαίνοντας.
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