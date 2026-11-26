Ελλάδα - Γεωργία: Πού θα δείτε το ματς
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Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Γεωργία στο «Telekom Center Athens» (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για το παράθυρο Νοεμβρίου, με φόντο το MundoBasket 2027. Πού θα δείτε το ματς.
Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη «μάχη» ενός ακόμη παραθύρου με γνώμονα το MundoBasket 2027! Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται τη Γεωργία (26/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο «T-Center» και θέλει να πάρει μια νίκη ζωτικής σημασίας μπροστά στο κοινό της.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 20:00 και το κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
@Photo credits: INTIME
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