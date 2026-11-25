Η ΕΟΚ μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως θα υπάρχουν εισιτήρια για την αναμέτρηση κόντρα στη Γεωργία έξω από το «Telekom Center Athens».

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γεωργία (26/11, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μέσω ανακοίνωσης η ΕΟΚ έκανε γνωστό πως θα υπάρχουν εκδοτήρια εισιτηρίων για την αναμέτρηση έξω από το «Telekom Center Athens».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται αύριο (26.11, 20.00) την Γεωργία σε έναν αγώνα ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τόσο ο Βασίλης Σπανούλης, όσο και οι διεθνείς τόνισαν την σημασία της παρουσία του κόσμου στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης.

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται από την ticketmaster, αλλά μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση και αποκτώντας το δικό σας εισιτήριο από τα εκδοτήρια που θα λειτουργήσουν στο ΟΑΚΑ (Π5) από τις 17.00 ως τις 20.30.

Η αγορά εισιτηρίου απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, για αγώνες εθνικών ομάδων, η πιστοποίηση μέσω gov. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20.00 στο ΟΑΚΑ. Τρεις μέρες αργότερα (29.11, 19.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η είσοδος για παιδιά έως 5 ετών είναι δωρεάν, ενώ για ενδιαφέρον για τις Premium Suites για την παρακολούθηση του αγώνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Για εισιτήρια ΑμεΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για οποιαδήποτε απορία οι φίλαθλοι μπορούν να επικοινωνούν με το [email protected].

Η Εθνική Ομάδα θα συνεχίσει με ένα δεύτερο παιχνίδι, εκτός έδρας, απέναντι στην Ισπανία (29.11, 19.00, Σαντιάγο ντε Κομποστέλα) για να κλείσει και αυτό το παράθυρο, πριν ανοίξει το τελευταίο τον Φεβρουάριο, όπου θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία εντός (26/2) και την Γεωργία εκτός (1/3).

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens #pantadipla στην Εθνική Ομάδα!»



