Όλα όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ για τα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα σε Γεωργία και Ισπανία.

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει τις Γεωργία (26/11, 20:00) εντός έδρας και Ισπανία (29/11, 19:00) εκτός έδρας, σε δύο ακόμη κρίσιμες αναμετρήσεις, με φόντο το MundoBasket 2027.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε εκτενώς στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων εστίασε στη βαρύτητα των δύο αγώνων και στην προσμονή του για την επιστροφή στην ενεργό δράση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με Ισπανία και Γεωργία:

«Μπροστά σε τέτοια παιχνίδια… δεν υπάρχουν σκέψεις. Προετοιμαζόμουν για αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα και η μόνη σκέψη είναι να βρεθεί ο τρόπος, να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύ δύσκολους αγώνες. Φυσικά και ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα αυτοί οι αγώνες. Περίμενα αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι μας. Όλοι οι παίκτες και οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν, ότι οφείλουμε να κερδίσουμε σε κάθε ματς, για να βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για τον αγώνα με τη Γεωργία:

«Όταν έρχεται η ώρα να παίξεις για την Εθνική, η προετοιμασία δεν αφορά απαραίτητα να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένους παίκτες. Ξέρουμε, ότι η Γεωργία παίζει σκληρά και είναι μια περήφανη ομάδα, τη θυμόμαστε από το περασμένο Ευρωμπάσκετ και τέτοια παιχνίδια έχουν να κάνουν περισσότερο με την καρδιά παρά με το ταλέντο. Όλα έχουν να κάνουν με τη μαχητικότητα και τα ψυχικά αποθέματα, που θα καταθέσουμε στο παρκέ. Eίναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί, οι NBAers τους δε θα είναι επίσης παρόντες, οπότε πρέπει να περιμένουμε το οποιοδήποτε ενδεχόμενο αγωνιστικά, καθώς παίζοντας πιο ομαδικά, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Όλα, όμως, έχουν να κάνουν με την καρδιά σε αυτό τον αγώνα».

Για την κρισιμότητα των αναμετρήσεων:

«Είναι έτσι απλά το μπάσκετ, χάσαμε κάποια παιχνίδια που δε θα έπρεπε, όπως μεταφέρεται, κι έτσι έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε πλέον. Για να φτάσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να διεκδικήσεις το οτιδήποτε με αξιώσεις, πρέπει να κερδίσεις και αυτά τα παιχνίδια. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και πρέπει να αντιδράσουμε».

Για το αν είναι έτοιμος:

«Ελπίζω να είμαι… και ακόμη καλύτερος. Θα το διαπιστώσουμε, όταν φτάσουμε στο γήπεδο, θα προσπαθήσω να είμαι στην καλύτερή μου απόδοση, όταν έρθει η ώρα του αγώνα».