Η Ελλάδα αντιστέκεται και είναι ακόμη εδώ!

Η Εθνική ομάδα λύγισε στην παράταση την Ισπανία (108-106, κ.α. 86-86), έκανε το πρώτο βήμα και κρατά στα χέρια της (ακόμη) την τύχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η Ελλάδα άντεξε την πίεση που δέχθηκε από την Ισπανία και επικράτησε στην παράταση (108-106, κ.α. 86-86) πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για να πετύχει τον στόχο που είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Οι διεθνείς, μετά από τρεις σερί ήττες από Ρουμανία, Πορτογαλία και Ουκρανία, βρέθηκαν να παίζουν τα... ρέστα τους απέναντι στην ισπανική ομάδα και η ελληνική ψυχή και το φιλότιμο έκαναν τη δουλειά τους, συμβάλλοντας στην κατάκτηση μιας πολύ σημαντικής νίκης.

Βέβαια, πριν από την ψυχή και το φιλότιμο προηγήθηκαν η μεγάλη εμφάνιση του Ντίνου Μήτογλου, η εξαιρετική απόδοση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το σπουδαίο παιχνίδι ηρεμίας και απολαυστικής δημιουργίας του Νικ Καλάθη.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν συγκλονιστικός, καθώς πέτυχε 19 πόντους με 5/5 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κάνοντας νέο ρεκόρ καριέρας (το προηγούμενο ήταν 22 πόντοι με την Τσεχία) με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσε 29 πόντους με 5/8 τρίποντα (δυο ήταν από το... σπίτι του) πραγματοποιώντας και εκείνος νέο ρεκόρ καριέρας, καθώς το προηγούμενο ήταν 27, ενώ πρόσθεσε και 4 ασίστ. Όσο για τον Νικ Καλάθης, είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Το πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα (15/32, 46,88%) της ελληνικής ομάδας βοήθησε ώστε να ισορροπήσει το παιχνίδι, καθώς είχε χαθεί κατά κράτος η μάχη των ριμπάουντ (31 έναντι 46 των Ισπανών). Το καλό περιφερειακό σουτ, μαζί με την ελληνική ψυχή και το πάθος που έδειξαν οι διεθνείς, βοήθησαν την Ελλάδα να φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη.

Ο κόσμος έδωσε με την παρουσία του στο Telekom Center Athens επιπλέον ώθηση στους διεθνείς, βοηθώντας τους να φτάσουν στη νίκη. Πλέον, για να μην εξαρτάται από κανέναν, η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν. Στο επόμενο «παράθυρο» του Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία εντός έδρας και την Ισπανία εκτός έδρας, ενώ στη συνέχεια θα παίξει με την Ουκρανία στο ΟΑΚΑ και τη Γεωργία εκτός έδρας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Ελλάδα δεν θα έχει την τύχη στα χέρια της, αλλά θα εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων.

Στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική ομάδα είχε τον έλεγχο, με τον Νικ Καλάθη να δημιουργεί (4 πόντους και 4 ασίστ) και τον Ντίνο Μήτογλου να «σκοτώνει» από την περιφέρεια, έχοντας 5/5 τρίποντα. Η Ισπανία με τους Σέρτζιο Ντε Λαρέα και Μάριο Σεντ-Σουπερί να έχουν 9 και 8 πόντους αντίστοιχα, έκλεισε το πρώτο 20λεπτο μένοντας σε απόσταση... αναπνοής από την Ελλάδα, με το σκορ στο 43-42. Η καλή άμυνα του δεύτερου ημιχρόνου και η κατακόρυφη άνοδος του Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στο +12 (72-60 στο 33.20'').

Ωστόσο, η χαλαρότητα σε ορισμένα σημεία και τα μεγάλα σουτ των Ισπανών, σε συνδυασμό με την κυριαρχία τους στο «ζωγραφιστό» με τους Αντάι Μάρα και Τζόελ Πάρα, επέτρεψαν στους παίκτες του Τσους Ματέο να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Με τη βοήθεια του Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος είχε 9 πόντους και 8 ασίστ, η Ισπανία έφερε την αναμέτρηση στα ίσα και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, με ένα μεγάλο τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που διαμόρφωσε το 86-86.

Στην παράταση, τα τρίποντα του Ντάριο Μπριθουέλα δεν έθεσαν σε κίνδυνο τη νίκη της Εθνικής. Η Ελλάδα είχε την ψυχραιμία και την ωριμότητα να διαχειριστεί τις δύσκολες φάσεις, παρά την δεδομένη κόπωση, και να «κλειδώσει» μια σπουδαία νίκη (108-106).

Η Ελλάδα έκανε ένα βήμα προς τον στόχο. Απομένουν άλλα τέσσερα, ώστε να μην έχει ανάγκη κανέναν και να κρατά η ίδια την τύχη της στα χέρια της. Απέδειξε πως μπορεί. Αντιστάθηκε, άντεξε στην πίεση και έμεινε όρθια όταν όλα έδειχναν να δυσκολεύουν.

Ο δρόμος, όμως, είναι ακόμη μακρύς και δύσκολος. Και για να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος, θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στη συνέχεια...



