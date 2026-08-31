Μήτογλου: «Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε, κάναμε κατάθεση ψυχής»

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν εκπληκτικός στη νίκη της Ελλάδας με την Ισπανία και έδειξε την πίστη που υπάρχει στην Εθνική μας για τη συνέχεια.

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε χαρακτήρα και έμεινε ζωντανή στη μάχη που δίνει για να περάσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου του 2027. Η Ελλάδα κατάφερε να επικρατήσει με στο T-Center της Ισπανίας και ανέβηκε στο 4-4 στον όμιλο των προκριματικών.

Ο Μήτογλου ήταν εντυπωσιακός με ρεκόρ καριέρας και τελείωσε με 29 πόντους. Μετά το τέλος μίλησε στην ΕΡΤ και έδωσε σύνθημα ενόψει της συνέχειας.

Για το ματς και την κριτική: «Είχα πολύ καιρό να παίξω τόσο πολύ. Τα δώσαμε όλα, είμαι χαρούμενος για όλους. Κάναμε κατάθεση ψυχής. Έπαιζα με κράμπες στο τέλος. Μπράβο στον κόσμο μας, απίστευτη ενέργεια και συμμετοχή. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.

Η Εθνική είναι το υψηλότερο επίπεδο. Κρινόμαστε, δεν υπάρχουν ομάδες, είναι μόνο το έθνος, την πονάμε τη χώρα μας. Είμαστε μια οικογένεια, κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε έναν στόχο και εστιάζω σε αυτό».

Για την εμφάνιση του και το τι ακολουθεί: «Από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Έβαλα 5/5 τρίποντα, ένιωθα καλά. Ο Ντόρσεϊ ήταν καθοριστικός με δύο πολύ μεγάλα σουτ. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, έχει τεράστια ποιότητα. Ανυπομονώ για τη συνέχεια.

Ας το χαρούμε λίγο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ και στο επόμενο παράθυρο θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία και ελπίζω να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».