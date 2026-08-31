Ελλάδα - Ισπανία: Ρεκόρ προσέλευσης σε ευρωπαϊκά προκριματικά και τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

Ρεκόρ προσέλευσης σημειώθηκε στο Ελλάδα - Ισπανία, ενώ μάλιστα οι 17.677 θεατές αποτελούν την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε ευρωπαϊκά προκριματικά.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ισπανία στο Telekom Center Athens, σε μία αναμέτρηση με τεράστια βαθμολογική σημασία για τη δεύτερη αγωνιστική της Β’ φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Το ενδιαφέρον για τη «γαλανόλευκη» αποτυπώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο και στις εξέδρες, καθώς 17.677 φίλαθλοι βρέθηκαν στις κερκίδες του Telekom Center Athens, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και καταγράφοντας παράλληλα μία ιστορική επίδοση. Η συγκεκριμένη προσέλευση αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket. Μάλιστα, στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ξανά η Ελλάδα, όταν 19.443 φίλαθλοι είχαν δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με το Βέλγιο.