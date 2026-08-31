Ασύλληπτα πράγματα από τον Ντίνο Μήτογλου στο πρώτο ημίχρονο της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Παιχνίδι «τελικό» δίνει η Εθνική μας ομάδα, καθώς... καίγεται για νίκη κόντρα στην Ισπανία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αντιμετωπίζει την Ισπανία και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε το προβάδισμα με 43-42.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Ελλάδα, είναι ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος πραγματοποιεί μία «διαστημική» εμφάνιση. Ο φόργουορντ της Εθνικής, μετά από 17 λεπτά συμμετοχής, είχε 19 πόντους (2/6 δίποντα, 5/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος.

Τα νούμερά του «ζαλίζουν» και μοιάζει ασταμάτητος, με την ισπανική άμυνα να μην μπορεί να τον σταματήσει.