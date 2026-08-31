Ελλάδα - Ισπανία: Ο Καραλής στο T-Center, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Λίγες μέρες πριν από το φινάλε της σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις μάς χάρισαν τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών στο επί κοντώ, σε έναν από τους «ναούς» του στίβου το Letzigrund Stadium της Ζυρίχης και τον προτελευταίο αγώνα των Diamond League.
O δεύτερος κορυφαίος όλων των εποχών στο άθλημα πέταξε στα 6.20 , ενώ ο Σουηδός επικράτησε με άλμα στα 6.25.
Ο Έλληνας επικοντιστής που δεν σταματά να παίρνει μετάλλια στις μεγαλές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια, βρήκε την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά την Εθνική Ανδρών. Ο Μανόλο βρέθηκε στο T-Center και αποθεώθηκε από τον κόσμο, με τον ίδιο να ανταποδίδει και να σκάει ένα χαμόγελο.
Ομπράντοβιτς και Καραλής στο T Center για το Ελλάδα - Ισπανία pic.twitter.com/yqtHTZV5sw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026
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