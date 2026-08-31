Ελλάδα - Ισπανία: Φοβερός Καλαϊτζάκης, «έσβησε τα φώτα» στον Ντε Λαρέα
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Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης απογειώθηκε για μια φοβερή τάπα στον Ντε Λαρέα.
Η Ελλάδα δίνει τη μάχη της με την Ισπανία στο T-Center για να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είπε να... σηκώσει στο πόδι το γήπεδο.
Ο γκαρντ της Εθνικής μας και του Παναθηναϊκού πήρε τα βήματα του Ντε Λαρέα και του έσβησε τα φώτα σε μια φοβερή φάση κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου απέναντι στους Ίβηρες.
Δείτε την τάπα
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