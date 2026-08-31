Ελλάδα - Ισπανία: Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποθεώθηκε από το T-Center κατά την παρουσίαση των ομάδων!
Η Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αποζητά οπωσδήποτε τη νίκη.
Κατά την παρουσίαση των ομάδων, όμως, το σχεδόν κατάμεστο Telekom Center Athens, χειροκρότησε πολύ θερμά τον αγαπημένο του κοινού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όταν ακούστηκε το όνομά του.
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είναι στην καρδιά όλων των φιλάθλών λόγω της συμπεριφοράς του και των αξιών του που αντικατοπτρίζονται με κάθε ευκαιρία. Παράλληλα, ο Χουάντσο αγκαλιάστηκε με τους παίκτες της Εθνικής πριν το τζάμπολ.
Τα βίντεο του Gazzetta
Χειροκροτήθηκε ο Χουάντσο στην παρουσίαση του Ελλάδα-Ισπανία pic.twitter.com/v2IXvirVrU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026
Αγκαλιά του Χουάντσο με τους παίκτες της Ελλάδας pic.twitter.com/Mq4M5asFbH— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026
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