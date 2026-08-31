Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί η Εθνικής μας στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία, ενώ στην 12άδα αναμένεται να είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία (19:00, LIVE από το Gazzetta) στο «Telekom Center Athens» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε εκτός 12άδας, καθώς τη θέση του πήρε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.

Θυμίζουμε ο φόργουορντ του Άρη, είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο φιλικό κόντρα στην Πολωνία, ωστόσο παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην αποθεραπεία του και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το κρίσιμο ματς με τους Ισπανούς.

Αναλυτικά η 12άδα: Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας, Ντίνος Μήτογλου.