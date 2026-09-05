Μάλι (Γ) - Ισπανία (Γ) 82-73: Η έκπληξη του τουρνουά έγινε και ήττα για τις Ρόχα
Τεράστια εμφάνιση για το Μάλι που συνδυάστηκε με πολύ μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας, επικρατώντας με 82-73.
Η ομάδα της Αφρικής, έχοντας σε καταπληκτική μέρα την Κονέ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ... οδήγησε τη χώρα της προς τη μεγάλη πρώτη νίκη στη διοργάνωση.
Για τις Ισπανίδες, ξεχώρισε η Μάρτιν με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πλέον το Μάλι πέτυχε την πρώτη του νίκη στον όμιλο, κάνοντας την έκπληξη του τουρνουά μέχρι στιγμής.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 32-34, 63-53, 82-73
Η βαθμολογία:
- Μάλι 1-1
- Ισπανία 1-1
- Ιαπωνία 1-0
- Γερμανία 0-1
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