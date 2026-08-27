Άστοχοι ήταν οι παίκτες της Σενεγάλης και γνώρισαν την 2η ήττα τους στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής, αυτήν την φορά από την Αίγυπτο με 76-67.

Τα ελληνικά βλέμματα ήταν στραμμένα στην «Dakar Arena» και πιο συγκεκριμένα στους Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού και Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της Σενεγάλης με την Αίγυπτο.

Αν και η ομάδα τους ήταν, θεωρητικά πάντα, το φαβορί για τη νίκη τα πράγματα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά καθώς γνώρισαν την ήττα από τους «Φαραώ» με 76-67.

Ο νέος γκαρντ των «πρασίνων» ήταν πολύ άστοχος σε αυτό το ματς καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 9 πόντους με... 0/12 τρίποντα! Την ίδια ώρα μέτρησε 2/5 δίποντα και 5/5 βολές, «γεμίζοντας» την στατιστική του στα 32:11 λεπτά που αγωνίστηκε με 7 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Πολύ καλύτερη ήταν η παρουσία του Εμπάι Εντιάι ο οποίος είχε από τη πλευρά του 13 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 0/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 τάπες, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ αλλά και 5 λάθη σε 32:57 λεπτά.

Αυτή ήταν η 2η ήττα της Σενεγάλης με αποτέλεσμα να φτάσει το ρεκόρ της στο 5-2 ενώ η Αίγυπτος ανέβηκε στο 4-3.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 43-34, 64-51, 76-67.

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