Αίγυπτος - Σενεγάλη 76-67: Δεν τα κατάφεραν Μπάντιο και Εντιάι
Τα ελληνικά βλέμματα ήταν στραμμένα στην «Dakar Arena» και πιο συγκεκριμένα στους Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού και Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση της Σενεγάλης με την Αίγυπτο.
Αν και η ομάδα τους ήταν, θεωρητικά πάντα, το φαβορί για τη νίκη τα πράγματα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά καθώς γνώρισαν την ήττα από τους «Φαραώ» με 76-67.
Ο νέος γκαρντ των «πρασίνων» ήταν πολύ άστοχος σε αυτό το ματς καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 9 πόντους με... 0/12 τρίποντα! Την ίδια ώρα μέτρησε 2/5 δίποντα και 5/5 βολές, «γεμίζοντας» την στατιστική του στα 32:11 λεπτά που αγωνίστηκε με 7 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.
Πολύ καλύτερη ήταν η παρουσία του Εμπάι Εντιάι ο οποίος είχε από τη πλευρά του 13 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 0/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 τάπες, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ αλλά και 5 λάθη σε 32:57 λεπτά.
Αυτή ήταν η 2η ήττα της Σενεγάλης με αποτέλεσμα να φτάσει το ρεκόρ της στο 5-2 ενώ η Αίγυπτος ανέβηκε στο 4-3.
Τα δεκάλεπτα: 13-17, 43-34, 64-51, 76-67.
Η Βαθμολογία του Ομίλου
- Ακτή Ελεφαντοστού 6-1
- Σενεγάλη 5-2
- Ανγκόλα 5-2
- Μάλι 5-2
- Αίγυπτος 4-3
- Κονγκό 2-5
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