Δείτε το τι χρειάζεται η Εθνική μας ομάδα για να μπορέσει να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.

Σε μεγάλους μπελάδες έχει μπει η Εθνική Ελλάδας. Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027, γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Ουκρανία με 82-76.

Με αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» έμεινε στις τρεις νίκες στον όμιλό της και πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ουσιαστικά χρειάζεται να κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις για να πάρει το «χρυσό» εισιτήριο.

Πώς προκρίνεται η Εθνική

Τα πράγματα είναι πολύ απλά στην προκειμένη περίπτωση. Η Ελλάδα για να είναι σίγουρη, πρέπει να κάνει το 5/5 για να προκριθεί στο Κατάρ. Αν γνωρίσει έστω και μία ήττα στα εναπομείναντα ματς, τότε πρέπει να κερδίσει όλα τα υπόλοιπα (τέσσερα) αλλά θα ελπίζει σε κατάλληλο συνδυασμό αποτελεσμάτων στις άλλες αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου, η Εθνική θα υποδεχθεί την Ισπανία (31/08, 19:00) στο «T-Center».