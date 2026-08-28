Γαλλία: Συνεχίζει δίχως Ιφί και άλλους δύο στα προκριματικά

Γαλλία: Συνεχίζει δίχως Ιφί και άλλους δύο στα προκριματικά

Νίκος Καρφής
Ο Ναντίρ Ίφι της Παρί

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Η Γαλλία συνεχίζει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου δίχως τους Ιφί, Πονς και Μπουτέιγ.

Η Γαλλία έκανε περίπατο (92-67) με τη Σλοβενία που αγωνίστηκε χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι κυριαρχικός (22 πόντους και 9 ριμπάουντ), ενώ στα ρηχά κινήθηκαν ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Εβάν Φουρνιέ.

Πλέον οι τρικολόρ στρέφουν την προσοχή τους στο ματς με τη Σουηδία στις 30/8. Σε αυτό το ματς δεν θα έχουν στη διάθεση τους, τους Ναντίρ Χίφι, τον Ιβ Πονς και τον Αξέλ Μπουτέιγ.

Ο Ιφί ήταν κορυφαίος της Παρί φέτος στη Euroleague με 18.9 πόντους κατά μέσο όρο.

«Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σλοβενία, ο Ιφί, ο Πονς και ο Μπουτέιγ αποχωρούν από την ομάδα και δεν θα ταξιδέψουν στη Σουηδία», αναφέρουν οι Γάλλοι.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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