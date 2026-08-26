Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μαζί με τον αδερφό του Μπίλι αποτελούν τους δύο νέους αρχηγούς της εθνικής Ισπανίας όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομοσπονδία της χώρας.

Η Ισπανία αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας στην Β' φάση των Προκριματικών, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα 31/098 στο «T-Center».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού όχι μόνο θα τεθεί αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αλλά θα έχει και μια... ευθύνη περισσότερη.

Συγκεκριμένα η ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα είναι αρχηγός της «φούρια ρόχα» μαζί με τον αδερφό του, Μπίλι Ερνανγκόμεθ.