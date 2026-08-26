Χουάντσο: Αρχηγός της εθνικής Ισπανίας
Η Ισπανία αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας στην Β' φάση των Προκριματικών, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα 31/098 στο «T-Center».
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού όχι μόνο θα τεθεί αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αλλά θα έχει και μια... ευθύνη περισσότερη.
Συγκεκριμένα η ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα είναι αρχηγός της «φούρια ρόχα» μαζί με τον αδερφό του, Μπίλι Ερνανγκόμεθ.
𝑫𝒐𝒔 𝒉𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒐𝒔 que han llegado a lo más alto de nuestro baloncesto 🙌@willyhg94 y @juanchiviris41, 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗡𝗘𝗦 de #LaFamilia para esta Ventana 🔝#SomosEquipo pic.twitter.com/XzD2YueKrI— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 26, 2026
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