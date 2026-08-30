Φουρνιέ: «Η παρουσία του Γουεμπανιάμα κίνητρο για να συνεχίσω στην εθνική Γαλλίας, σε εμπνέει»
Την Κυριακή (18:30), η εθνική ομάδα της Γαλλίας αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε έναν αγώνα προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στην αποστολή της πατρίδας του και μίλησε στην Equipe για την επιστροφή του, στην οποία έπαιξε ρόλο ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
«Είναι ένας παγκόσμιος superstar, αλλά σε καθημερινή βάση, ένας σπουδαίος άνθρωπος, που επικεντρώνεται και στους άλλους και θέλει πραγματικά να αποδίδει. Το γεγονός ότι είναι εκεί, δεν θα πω ψέματα, ήταν ένα κίνητρο για μένα να συνεχίσω», ανέφερε αρχικά ο παίκτης του Ολυμπιακού.
Στη συνέχεια τόνισε: «Σε εμπνέει να βλέπεις ένα παιδί που θέλει να πετύχει πράγματα και κάνει προσπάθεια. Δεν θέλω να έρθω απλώς και μόνο για να έρθω». Για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ο Φουρνιέ βρίσκεται στην αποστολή, σε αυτά τα προκριματικά του Παγκοσμίου.
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