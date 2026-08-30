Στην τρίτη θέση της λίστας με την μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στα προκριματικά βρίσκεται πλέον η Γαλλία.

Η αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σλοβενία ​​προσέλκυσε 15.831 οπαδούς στο Bercy Arena την Πέμπτη. Αυτό έβαλε τους τρικολόρ στην τρίτη θέση της λίστας με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πλήθος του Παρισιού είδε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να μαγεύει και να τελειώνει το ματς με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ σε μια νίκη με 92-67. Μια φοβερή παράσταση από τον σταρ των Σπερς και του ΝΒΑ.

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Βέλγιο στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ του 2023 παραμένει το ορόσημο όλων των εποχών, αφού προσέλκυσε 19.443 οπαδούς τον Αύγουστο του 2022, λίγο περισσότερο από τους 19.150 που παρακολούθησαν τον αγώνα Σερβίας-Ελλάδας στο Βελιγράδι τρεις