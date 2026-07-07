Μοντέρο: Τι έκανε στην άνετη νίκη της Δομινικανής Δημοκρατίας
Η Δομινικανή Δημοκρατία έκανε επίδειξη δύναμης στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2017 και καθάρισε με99-76 τη Νικαράγουας. Έτσι ανέβηκε στο 4-2 στον όμιλο. Εξαιρετικός ήταν για άλλη μια φορά ο Ζαν Μοντέρο που τη νέα σεζόν θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο παίκτης των Δομινικανών τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.
'Εμεινε στο παρκέ 30 λεπτά και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα. Δεν δυσκολεύτηκε η Δομινικανή Δημοκρατία σε κανένα σημείο του ματς. Πάτησε γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και πήρε μια διαφορά 19 πόντων την οποία προστάτευσε μέχρι το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 43-37, 77-58, 99-76
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