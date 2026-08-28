Η Δομινικανή Δημοκρατία επικράτησε με 94-90 της Βραζιλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου, με τον Μοντέρο να κλέβει την παράσταση.

Ματσάρα έγινε ανάμεσα στη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Βραζιλία. Οι Δομινικανοί στο τέλος ήταν αυτό που πανηγύρισαν και επικράτησαν με 94-90 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Πλέον το ρεκόρ τους είναι στο 5-2.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο ηγέτης τους, Ζαν Μοντέρο. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητα του και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 9/14 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη και 19 στην αξιολόγηση.

Από την πλευρά των ηττημένων που έπεσε στο 6-1 και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με τις ΗΠΑ, ο Νέτο και ο Καμπόκλο ήταν πρώτοι σκόρερ με 14 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.