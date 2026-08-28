Βραζιλία - Δομινικανή Δημοκρατία 90-94: Ο φοβερός Μοντέρο υπέγραψε τη νίκη με 30άρα
Ματσάρα έγινε ανάμεσα στη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Βραζιλία. Οι Δομινικανοί στο τέλος ήταν αυτό που πανηγύρισαν και επικράτησαν με 94-90 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Πλέον το ρεκόρ τους είναι στο 5-2.
Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο ηγέτης τους, Ζαν Μοντέρο. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητα του και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 9/14 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη και 19 στην αξιολόγηση.
Από την πλευρά των ηττημένων που έπεσε στο 6-1 και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με τις ΗΠΑ, ο Νέτο και ο Καμπόκλο ήταν πρώτοι σκόρερ με 14 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.