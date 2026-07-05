Η Ελλάδα υποδέχεται την Πορτογαλία στη Sunel Arena (19:30) με σκοπό να πάρει τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Εθνική ομάδα κοντράρεται με την Πορτογαλία (19:30) στην 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Mundobasket 2027, με μόνο αποτέλεσμα που έχουν στο μυαλό τους οι διεθνείς να είναι η νίκη που θα τους χαρίσει και την πρώτη θέση του ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να αφήσει πίσω την ήττα στην Οραντέα από την Ρουμανία και να πάρει το αποτέλεσμα που θα της εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου, ενώ, με δεδομένο και πως οι νίκες μεταφέρονται στην επόμενη φάση, κάθε θετικό αποτέλεσμα μετράει για την Γαλανόλευκη.

Η Πορτογαλία με τη σειρά της καίγεται κι εκείνη για το αποτέλεσμα, καθώς με ρεκόρ 2-3 ισοβαθμεί στην τρίτη θέση του ομίλου με την Ρουμανία και σε περίπτωση ήττας και νίκη της Ρουμανίας επι του Μαυροβουνίου τότε θα μείνει εκτός συνέχειας.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο:

1) Ελλάδα 3-2

2) Μαυροβούνιο 3-2

3) Πορτογαλία 2-3

4) Ρουμανία 2-3