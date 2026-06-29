Τολιόπουλος: «Ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα ομαδικά και όχι ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (02/07, 19:00 LIVE από το Gazzetta) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Μίλησε για την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, ενώ έκανε σχόλιο και για τη σταθερή παρουσία του στην Εθνική

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος:

«Προς το παρών θέλουμε να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, να τελειώσουμε με 5-1 στο ρεκόρ και να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερες νίκες στον επόμενο γύρο».

Για τον κόσμο: «Είναι πολύ σημαντικό όλοι θέλουμε να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο, ειδικά όταν είναι στη χώρα μας και γεμίζει από Έλληνες, μικρά παιδιά και οικογένειες, να το ευχαριστιόμαστε όλοι. Θα δώσουμε το δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τους δώσουμε ένα καλό θέαμα και να πάρουμε τη νίκη».

Για το κομμάτι της ξεκούρασης: «Εμείς που τελειώσαμε 15 Ιουνίου, χρειαστήκαμε 10 μέρες να βγάλουμε από το κεφάλι μας του τελικούς, να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε και σωματικά και τώρα είμαστε όλοι εδώ έτοιμοι για τα δύο παιχνίδια».

Για το κομμάτι των Ελλήνων παικτών: «Δεν νομίζω ότι έρχεσαι στην Εθνική με το σκεπτικό ότι δεν παίζω στην ομάδα, πρέπει να παίξω στον σύλλογο. Καλείσαι να βοηθήσεις τη χώρα σου να πετύχει τους στόχους της. Ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα ομαδικά και όχι ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι επειδή δεν παίζεις στην ομάδα σου».

Για την παρουσία του στην εθνική ομάδα: «Ήταν κάτι που πάντα ήθελα στην καριέρα μου. Άργησα να το εκπληρώσω αυτό το όνειρο βρίσκομαι σταθερά στην Εθνική ομάδα, τώρα νιώθω κομμάτι αυτής, νιώθω σημαντικός παίκτης και χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ».