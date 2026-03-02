Δείτε την βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής ομάδας μετά τη νίκη της επί του Μαυροβουνίου.

Η Εθνική μας έδειξε χαρακτήρα και έφυγε με το διπλό (65-79) από την έδρα του Μαυροβουνίου, φτάνοντας έτσι στο 3-1 και ρίχνοντας στο 2-2 τους γηπεδούχους. Εντυπωσιακός ο Βασίλης Τολιόπουλος με 27 πόντους και 10 ασίστ. Αποφαστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση για την Επίσημη Αγαπημένη.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε με 101-96 της Πορτογαλίας και πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο.

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Κατάταξη