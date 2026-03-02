Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη της Ελλάδας
Η Εθνική μας έδειξε χαρακτήρα και έφυγε με το διπλό (65-79) από την έδρα του Μαυροβουνίου, φτάνοντας έτσι στο 3-1 και ρίχνοντας στο 2-2 τους γηπεδούχους. Εντυπωσιακός ο Βασίλης Τολιόπουλος με 27 πόντους και 10 ασίστ. Αποφαστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση για την Επίσημη Αγαπημένη.
Στο άλλο ματς του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε με 101-96 της Πορτογαλίας και πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο.
Group B
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
- Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
- Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
- Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
- Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική
- Ρουμανία - Πορτογαλία 101-96
- Μαυροβούνιο - Ελλάδα 65-79
Κατάταξη
- Ελλάδα 3-1
- Πορτογαλία 2-2
- Μαυροβούνιο 2-2
- Ρουμανία 1-3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.