Δείτε ποιο είναι το σύστημα διεξαγωγής των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τι χρειάζεται η Εθνική για να προκριθεί στην τελική φάση.

Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται στην Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο για την 4η αγωνιστική της Α' φάσης των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ήττα την περασμένη Παρασκευή στην SUNEL Arena από το Μαυροβούνιο με 65-67 της... έσπασε το αήττητο στον Β' όμιλο ωστόσο υπάρχει ακόμα... πολύ δρόμος έως και την πρόκριση στα τελικά του Κατάρ (27/8/2027 - 12/9/2027). Εκεί όπου θα βρεθούν 32 ομάδες στο σύνολο, εκ των οποίων 12 από την ευρωπαϊκή ζώνη και οι οποίες θα προκύψουν μέσω των Προκριματικών.

Τι χρειάζεται όμως η Εθνική για να πάρει το εισιτήριο για το Κατάρ και πώς θα κριθεί η πρόκριση για τις 12 ευρωπαϊκές ομάδες;

Στην Α' φάση των «παραθύρων» υπάρχουν 32 ομάδες εκ των οποίων θα προκριθούν στην Β' φάση οι 24 από αυτές. Δηλαδή προκρίνονται οι τρεις από κάθε όμιλο και μόνο όσες τερματίσουν στην τελευταία θέση θα αποχαιρετήσουν τη συνέχεια.

Εκεί θα σχηματιστούν τέσσερις νέοι όμιλοι των έξι ομάδων οι οποίες θα μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους. Όπερ και σημαίνει ότι η νίκη στην σημερινή (2/3, 20:00) αναμέτρηση στην Ποντγκόριτσα έχει και... διπλή σημασία ενόψει της συνέχειας καθώς η Ελλάδα θα «κουβαλήσει» αυτά τα αποτελέσματα από τη στιγμή που πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η πρόκριση του Μαυροβουνίου.

Από αυτούς τους τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων οι οποίοι και θα προκύψουν στη συνέχεια, την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα πάρουν οι τρεις από κάθε όμιλο.

Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα έχει 2-1 ρεκόρ βρίσκεται στον Β' όμιλο μαζί με την Πορτογαλία (2-1), το Μαυροβούνιο (2-1) και την ουραγό Ρουμανία (0-3). Στην επόμενη φάση θα διασταυρωθεί με τον Α' Ομιλο, εκεί όπου υπάρχουν η Ισπανία (3-0), η Ουκρανία (2-1), η Γεωργία (1-2) και η Δανία (0-3). Δηλαδή θα αντιμετωπίσει τις τρεις από αυτές τις ομάδες που θα πάρουν και τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου τους.