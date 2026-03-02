Η Εθνική Ομάδα φιλοξενείται στην Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο για την 4η αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά την ήττα στη SUNEL Arena με 65-67 από το Μαυροβούνιο, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να διατηρήσει το αήττητο στον Β' Όμιλο των Προκριματικών.

Βέβαια θεωρείται αδύνατον να κινδυνεύσει η πρόκριση στην επόμενη φάση ωστόσο ψάχνει τη νίκη στην αναμέτρηση του «Moraca Sports Centre» της Ποντγκόριτσα για την 4η αγωνιστική.

Όπως είναι γνωστό προκρίνονται οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες κάθε ομίλου και στη συνέχεια σχηματίζονται νέοι όμιλοι όπου «μεταφέρονται» τα αποτελέσματα της Α' φάσης. Κάτι που σημαίνει ότι είναι απαραίτητο για την Εθνική Ομάδα να βρεθεί στην Β' φάση με τις 24 ομάδες. Εκεί όπου θα διασταυρωθεί με τον Α' όμιλο όπου βρίσκονται Ισπανία (3-0), Ουκρανία (2-1), Γεωργία (1-2) και Δανία (0-3).

Σε σχέση με την αναμέτρηση της περασμένης Παρασκευής, ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα, τη θέση του οποίου πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Έτσι λοιπόν ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του, τους Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Π. Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Νετζήπογλου, Ελάιτζα Μητρου-Λονγκ.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η κατάταξη του ομίλου

Πορτογαλία 2-1 Ελλάδα 2-1 Μαυροβούνιο 2-1 Ρουμανία 0-3

Η 4η αγωνιστική