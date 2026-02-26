Μωραΐτης: «Να βγάλουμε στο γήπεδο όσα δουλεύουμε, ώστε να παίξουμε ωραίο μπάσκετ»

Ο Δημήτρης Μωραΐτης εξηγεί τον στόχο της Εθνικής ομάδας στον αγώνα με το Μαυροβούνιο την Παρασκευή (27/2, 19:00, ΕΡΤ2) στη Sunel Arena.

Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο την Παρασκευή (27/2, 19:00, ΕΡΤ2) για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Sunel Arena. Οι διεθνείς είναι πανέτοιμοι για να κάνουν τη δουλειά τους και είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι.

«Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και το βλέπουμε έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία μετράνε όλα τα παιχνίδια και όλες οι νίκες. Δουλεύουμε στις προπονήσεις κάποια πράγματα που θέλει ο κόουτς Σπανούλης και στόχος είναι να τα βγάλουμε στο γήπεδο, ώστε να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Αυτοί οι δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο είναι πολύ σημαντικοί, αλλά δεν κοιτάζουμε μακριά. Πρώτα θέλουμε να κερδίσουμε την Παρασκευή, μετά να πάμε να κερδίσουμε τη Δευτέρα και στην Ποντγκόριτσα και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε πολύ καλά» δήλωσε ο Δημήτρης Μωραΐτης.

Και ο γκαρντ του Ηρακλή διαπιστώνει μεγάλη διάθεση στις προπονήσεις. «Όλα τα παιδιά έρχονται με τη νοοτροπία να βοηθήσουν την Εθνική ομάδα, αυτό είναι που θέλει και ο κόουτς. Να μπαίνουμε δυνατά στο γήπεδο, να παίζουμε σκληρή άμυνα και είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα παιδιά που έρχονται ξέρουν τι πρέπει να κάνουν».

Μιλώντας για τον αντίπαλο της Εθνικής ομάδας είπε: «Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Βλέπουμε καθημερινά βίντεο και δουλεύουμε στο πώς θα τους αντιμετωπίσουμε».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο: «Ανυπομονούμε πολύ για αύριο. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο, να γεμίσει, να είναι μια γιορτή. Θέλουμε την ενέργειά σας γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη».

