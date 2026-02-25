Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των δύο αγώνων με το Μαυροβούνιο για τα Προκριματικά του World Cup 2027.

Ένα ακόμη νέο πρόσωπο βρέθηκε στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας και αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στα δύο παιχνίδια των Προκριματικών.

Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος «μετακόμισε» από το T-Center και τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού στην SUNEL Arena προκειμένου να προετοιμαστεί για την πρώτη αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο (27/02, 19:00).

Ο Έλληνας φόργουορντ υπολογίζεται κανονικά και για τα δύο παιχνίδια καθώς δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης (26/02, 21:45) με αντίπαλο την Παρί.

Την αμέσως επόμενη ημέρα το πρωί θα βρεθούν στην Εθνική Ομάδα και οι υπόλοιποι διεθνείς του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ το «παρών» θα δώσει και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, όπως επίσης και ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.