Εθνική Ομάδα: Ενσωματώθηκε ο Σαμοντούροβ
Ένα ακόμη νέο πρόσωπο βρέθηκε στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας και αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στα δύο παιχνίδια των Προκριματικών.
Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος «μετακόμισε» από το T-Center και τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού στην SUNEL Arena προκειμένου να προετοιμαστεί για την πρώτη αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο (27/02, 19:00).
Ο Έλληνας φόργουορντ υπολογίζεται κανονικά και για τα δύο παιχνίδια καθώς δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης (26/02, 21:45) με αντίπαλο την Παρί.
Την αμέσως επόμενη ημέρα το πρωί θα βρεθούν στην Εθνική Ομάδα και οι υπόλοιποι διεθνείς του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ το «παρών» θα δώσει και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, όπως επίσης και ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.