Με τρία νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για τα δύο παιχνίδια των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο το Μαυροβούνιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο στη SUNEL Arena το βράδυ της Παρασκευής (27/02, 19:00) ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ποντγκόριτσα και το εκτός έδρας παιχνίδι (2/3, 20:00).

Στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας ενσωματώθηκαν από την Τρίτη (24/02) και τρεις παίκτες των «αιωνίων» αντιπάλων. Ο λόγος για τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου του Ολυμπιακού και τον Βασίλη Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό.

Όπερ και σημαίνει ότι οι τρεις παίκτες δεν υπολογίζονται για τις αναμετρήσεις της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν στο Κάουνας την Ζάλγκιρις (25/02, 20:00) και το «τριφύλλι» να υποδέχεται την Πέμπτη (26/02, 21:45) την Παρί στο «Telekom Center Athens».