Η Γερμανία επικράτησε εύκολα της Κύπρου με 83-64 και έκανε το 2/2 στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Τη δεύτερη νίκη στα προκριματικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, πέτυχε η Γερμανία, επικρατώντας της Κύπρου με 83-64.

Η ομαδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη κατάφερε και ανταγωνίστηκε για ένα ημίχρονο τους Παγκόσμιους πρωταθλητές, όμως στο δεύτερο... λύγισε και ηττήθηκε με μεγάλη διαφορά.

Κύπρος - Γερμανία: Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Γερμανούς να έχουν το προβάδισμα από νωρίς και να προηγούνται μέχρι και με οκτώ πόντους (4-12), 5’, όμως η Κύπρος είχε αντίδραση και έτρεξε το δικό της σερί 13-8 και έκλεισε το δεκάλεπτο στο -3 (17-20), 10’.

Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Τρετιάκοβ (22-22), όμως οι Γερμανοί είχαν γρήγορη απάντηση με τον Κάιλ, στέλνοντας και πάλι τη διαφορά στους 3 (22-25),13’.

 

Έξι λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου η Κύπρος προηγήθηκε με καλάθι του Στυλιανού, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα στην αναμέτρηση (26-25), 14’.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να αυξάνουν την υπέρ τους διαφορά.

Στη συνέχεια της αναμέτρησης, οι πρωταθλητές Ευρώπης, έκαναν επίδειξη δύναμης, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους και τελειώσαν το τρίτο δεκάλεπτο με συνολικό σκορ 27-9.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τη Γερμανία να έχει σφραγίσει τη νίκη και να κάνουν το 2/2 στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, επικρατώντας με τελικό σκορ 83-64.

Τα δεκάλεπτα: (17-20),(39-42),(48-69),(64-83)

Πρώτοι σκόρερ για τους Γερμανούς, ο Τιλ Πάπε και ο Ντέιβιντ Κράμερ που είχαν αμφότεροι 14 πόντους.

CyprusFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Christos Loizides12:0441/1100%1/1100%0/00%2/2100%-11121-1-26
2Charalampos Giannaras03:0721/1100%1/1100%0/00%0/00%---1----83
3Konstantinos Simitzis *13:0821/714.29%1/333.33%0/40%0/00%---231---18-3
5Simon Michail18:2083/837.5%3/560%0/30%2/2100%-664532--412
9Aeneas Jung *14:4040/00%0/00%0/00%4/666.67%123-42---43
10Ioannis Giannaras20:03124/757.14%1/1100%3/650%1/250%21311-1--813
11Michalis Koumis *25:4900/20%0/20%0/00%0/00%235-13---23-
13Filippos Tigkas *28:0984/1136.36%4/850%0/30%0/00%-221213--236
23Stefanos Tigkas13:4141/520%1/1100%0/40%2/2100%1-1-2-1--52
33Symeon Solomou04:0821/1100%1/1100%0/00%0/00%----1---42
41Georgios Tretiakov23:2920/20%0/10%0/10%2/2100%-112212--34
99Nikos Stylianou *23:22166/1250%2/366.67%4/944.44%0/00%-111

GermanyFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Jack Kayil *21:1583/742.86%1/1100%2/633.33%0/00%-115-311129
11Nelson Weidemann19:3052/633.33%1/1100%1/520%0/00%22422---77
16Jonas Mattisseck16:1331/812.5%0/10%1/714.29%0/00%1-1-1---3-3
20Louis Olinde00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
27Malte Delow *20:56104/580%2/2100%2/366.67%0/00%325132--1713
40Till Pape18:22145/862.5%2/450%3/475%1/250%134-33-1-412
43Collin Welp11:4042/728.57%2/450%0/30%0/00%123-----132
44Christian Sengfelder *18:17123/560%2/366.67%1/250%5/683.33%2241321-1913
46David Kramer *26:24143/1127.27%1/333.33%2/825%6/1060%6410324--1011
47Mahir Agva15:4931/425%1/425%0/00%1/250%325-3----54
77Norris Agbakoko *15:3652/366.67%2/366.67%0/00%1/250%123121-1137
91Joshua Obiesie15:5851/425%0/20%1/250%2/2100%134121--106
Team/Coaches325-----
TOTAL2008327/6839.71%14/2850%13/4032.5%16/2466.67%2425491421162377

@Photo credits: FIBA
     

